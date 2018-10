John Carpenter sul sequel di Essi Vivono: 'E' più vicino di quanto pensiate'

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista John Carpenter ha rivelato che potrebbe essere in arrivo un inaspettato sequel di Essi Vivono.

Come ha ricordato lo stesso Carpenter, in passato si era parlato di un potenziale remake del cult del 1988, che sarebbe dovuto essere diretto da Matt Reeves. "C'era una sorta di remake in programma. Si sarebbe intitolato Resistance ed era scritto da, oh, il ragazzo che ha fatto i film delle scimmie ... Matt, Matt Reeves. Ma poi la sua carriera l'ha portata da un'altra parte."

Nell'intervista, il regista ha però colto tutti in contropiede e rivelato che piuttosto che un remake, adesso potrebbe essere in arrivo un sequel. "Non dirò nulla sulla possibilità di un sequel, perché potrebbe essere molto più vicino di quanto si possa pensare."

Un sequel di Essi Vivono è davvero in fase di sviluppo o Carpenter si sta solo divertendo a prendersi gioco dei fan? È impossibile dirlo, ma questa non è la prima volta che il regista ultimamente ha stuzzicato il pubblico e la stampa. In un'altra intervista risalente a qualche settimana fa, aveva suggerito l'idea di una serie tv basata su Il Signore del Male. Oggi lo ha confermato rivelando: "Non è una bugia, ma si tratta di un progetto che non è ancora pronto, quindi preferisco non dire altro riguardo all'argomento."

Una serie tv tratta da Il Signore del Male, il sequel di Essi Vivono, l'imminente nuovo Halloween e il suo sequel già in lavorazione: sembra che la John Carpenter-mania sia tornata a pieno regime.

O forse non se n'è mai andata.