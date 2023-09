John Carpenter sul remake di Christine:'Forse sarà migliore del mio'

La leggenda dell'horror John Carpenter nel 1983 portò sul grande schermo Christine, basato sull'omonimo romanzo di Stephen King. Quest'anno il lungometraggio compie quarant'anni e per celebrare l'evento è in sviluppo un remake, che dovrebbe essere diretto da Bryan Fuller, che potrebbe essere migliore del precedente, secondo Carpenter.

Intervistato da Total Film, il regista di Halloween ha parlato così del remake di Christine:"Oh, cavolo. Beh, buona fortuna a lui [Fuller]. Probabilmente sarà meglio" ha sottolineato Carpenter.

Un commento laconico ma piuttosto eloquente. Qualche parola in più l'ha spesa la star del primo film, Keith Gordon, che interpreta Arnie.



Interpellato su Fuller, Gordon ha confessato:"Penso che abbia davvero talento e sia un'ottima scelta. Voglio dire, non ho un sentimento negativo nei confronti della gente che rifà qualcosa, soprattutto quarant'anni dopo. Christine potrebbe essere raccontato in un modo diverso e non essere un insulto all'originale. C'è un elenco molto breve di classici intoccabili che non dovrebbero mai essere rifatti: film in cui la loro innovazione o idiosincrasia è ciò che li rende speciali. Non vorrei vedere nessun remake di Quarto potere o 2001 o Toro scatenato".



John Carpenter accettò di lavorare a Christine dopo esser stato licenziato da un altro adattamento di King, L'incendiaria:"Avevo bisogno di un lavoro, francamente. La cosa è stato il mio primissimo film in studio. Mi stavo tuffando in piscina e all'improvviso, bang. Ed essere licenziato da un film ora è la cosa più piacevole". Per quale motivo venne licenziato? Paradossalmente, perché il film precedente, La cosa, non ebbe grande successo. Oggi è uno dei titoli cult della filmografia di Carpenter.

Qualche mese fa Carpenter ha raccontato di aver giurato di mantenere il segreto sul sequel de La cosa.