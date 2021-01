John Carpenter, nuovo video per l'imminente album musicale dell'autore di Halloween

Per più di 40 anni, la maggior parte del pubblico mainstream ha associato nome e volto di John Carpenter a uno dei maestri del cinema horror americano, ma soprattutto negli ultimi anni di carriera, l'autore ha abbracciato altri sforzi creativi e artistici specie in campo musicale, pubblicando anche diversi album.

Con il suo ultimo album, Lost Themes III: Alive After Death, in uscita negli Stati Uniti d'America il prossimo 5 febbraio 2021, Carpenter torna in grande stile alla sua amata musica, pubblicando in via promozionale e anticipata anche il video della title track dell'opera. La Waxwork Records descrive così l'ultimo lavoro del compositore e regista:



"Dopo l'uscita di Lost Themes II, nel 2016, molto è cambiato nella vita di Carpenter. Si è imbarcato nel suo primo tour musicale in assoluto, eseguendo materiale dei due album pubblicati e anche canzoni delle colonne sonore dei suoi più amati e famosi film. Ora torna con il suo primo album di musica senza colonna sonora da cinque anni a questa parte e non possiamo essere più entusiasti di così".



Vi ricordiamo che John Carpenter ha anche composto la colonna sonora dell'attesissimo Halloween Kills di David Gordon Green, in uscita nelle sale il 15 ottobre 2021. Il terzo capitolo della trilogia conclusiva della saga, Halloween Ends, uscirà invece il 14 ottobre 2022.