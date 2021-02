John Carpenter, nuovo film con Kurt Russell e sequel di Fog? Le parole del regista

Dopo aver lavorato insieme a quattro cult, John Carpenter ha dichiarato che gli piacerebbe tornare a lavorare con Kurt Russell. Proprio quarant'anni fa Carpenter scelse Russell per il cast dello sci-fi action 1997: Fuga da New York. Negli anni successivi la star sarebbe comparsa anche nel seque e in altri titoli diretti da Carpenter.

Ripercorrendo la sua carriera in un'intervista, a John Carpenter è stato chiesto se c'era qualche interprete con cui gli sarebbe piaciuto di nuovo tornare a lavorare su un futuro progetto cinematografico. Dopo aver nominato Amy Adams e Jennifer Lawrence come due attrici con cui vorrebbe lavorare, Carpenter ha svelato di essere molto disponibile a tornare su un set con Kurt Russell.



"C'è un sacco di gente con cui non ho lavorato. Jennifer Lawrence, è un'attrice brillante. Amy Adams, attrice brillante. Mi piacerebbe lavorare con loro, ma le probabilità sono scarse. Semplicemente non sai cosa accadrà. Mi piacerebbe molto anche lavorare ancora con Kurt Russell. Sarebbe divertente. Ci siamo divertiti così tanto a lavorare insieme" ha dichiarato il regista.

Inoltre Carpenter ha aperto alla possibilità di un sequel di Fog, horror del 1980:"Ci sono possibilità di vedere un sequel di Fog, perché ci sono delle discussioni a riguardo, così come ce ne sono su diversi miei film. Per ora non c'è stato ancora nulla per varie ragioni".

Dopo il reboot flop del 2005, i fan attendono un sequel che sia all'altezza del primo film. Nel cast di Fog fu protagonista Jamie Lee Curtis, che tornò a lavorare con Carpenter dopo il successo di Halloween - La notte delle streghe.



