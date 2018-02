John Carpenter non ha rinunciato all'idea di tornare a dirigere film

In una recente chiacchierata all’interno di un podcast,si è detto ancora aperto a tornare alla regia di film, che lo vedono assente nel ruolo ormai da otto anni.

L’ultimo film diretto dal regista è, infatti, The Ward – Il reparto, e risale al 2010, ma Carpenter non è stato con le mani in mano; anzi, si è concentrato come non mai sulla sua carriera musicale che negli ultimi anni l hanno visto pubblicare due album – Lost Themes e Lost Themes II – e una raccolta delle sue colonne sonore più celebri, Anthology: Movie Themes 1974-1998.

Lo scorso anno è avvenuto il tanto atteso ritorno alla regia, anche se per quella di un videoclip ispirato al suo film Christine – La macchina infernale, mentre è stato annunciato che dirigerà almeno il pilota della serie Syfy, Tales for a Halloween Night, adattamento della sua premiata graphic novel. Ma Carpenter dirigerà ancora un altro lungometraggio? Stando alle sue parole pare proprio di sì.

“Lo scorso autunno sono uscito allo scoperto e ho diretto il videoclip di Christine… è stato divertente e ho adorato lavorarci. È stato incredibilmente divertente”. Alla domanda diretta dell’intervistatore: ‘Dirigerai ancora un altro film?’, Carpenter ha risposto: “Certo, se tutto è al posto giusto. Forse. Al momento sto lavorando su un paio di idee. Adoro dirigere…perfino i suoi lati negativi”.

Ricordiamo che Carpenter sarà produttore esecutivo del prossimo sequel/reboot di Halloween diretto da David Gordon Green e di cui potrebbe scrivere anche la colonna sonora.