John Carpenter, il maestro dell'orrore compie oggi 73 anni

The Ward - Il reparto è stato il suo ultimo film da regista, uscito ormai nel 2010, ormai un decennio fa, ma il prolifico e amatissimo John Carpenter non ha chiuso la sua carriera nel mondo del cinema con quell'esperienza, e continua ancora oggi, a più di settant'anni, a lavorare con i suoni e con le immagini.

Regista di cult immortali come Distretto 13 - Le brigate della morte, Halloween - La notte delle streghe, The Fog, 1997: Fuga da New York, La Cosa, Grosso Guaio a Chinatown o Essi Vivono, John Carpenter (classe 1948) compie oggi, 16 gennaio 2021, la bellezza di 73 anni, restando un maestro infaticabile della settima arte, anche se presa negli ultimi anni lateralmente, interessandosi soprattutto dell'aspetto musicale, sua altra grande passione, essendo praticamente da sempre anche un compositore cinematografico.



Di recente ha annunciato l'arrivo di un suo nuovo album, Lost Themes III: Alive After Death, in uscita negli Stati Uniti d'America il prossimo 5 febbraio 2021, lavoro con cui Carpenter torna in grande stile alla sua amata musica, pubblicando in via promozionale e anticipata anche il video della title track dell'opera.



Vi ricordiamo che John Carpenter ha anche composto la colonna sonora dell'attesissimo Halloween Kills di David Gordon Green, in uscita nelle sale il 15 ottobre 2021. Il terzo capitolo della trilogia conclusiva della saga, Halloween Ends, uscirà invece il 14 ottobre 2022.