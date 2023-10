John Carpenter è un maestro del l'horror? La sua reazione al complimento è esilarante

Molti cinefili considerano John Carpenter il padrino dell'horror moderno. Ma John Carpenter come si considera? Il regista ha avuto una reazione molto particolare al complimento che gli è stato fatto nel corso di una recente intervista. A giudicare dalla sua risposta è molto difficile che si ritenga un maestro del genere.

"Mi dispiace, sto mangiando un ghiacciolo. Non sono maestro di nulla. Voglio solo giocare ai videogiochi e guardare il basket. Questo è tutto ciò che mi interessa fare. Non voglio disturbare nessuno" ha dichiarato Carpenter.



Poi il regista affonda il coltello, in maniera molto diretta, come d'abitudine per il regista di Halloween:"Ho fatto una piccola serie [Suburban Screams]. Se non ti piace, vaffan***o. Se ti piace, mi piaci. Quindi, ecco qua". Suburban Screams è una docuserie incentrata su terrificanti storie dell'America suburbana. Viene descritta come 'una serie antologica horror senza copione che rivoluziona il genere".



Qualche settimana fa Carpenter aveva svelato quale titolo della sua filmografia avrebbe volentieri trasformato in un videogame: tra tutte le ipotesi spicca l'idea per un videogioco di Grosso guaio a Chinatown:"Non lo so... Penso che forse... Grosso guaio a Chinatown mi sembra un videogioco divertente e spassoso. Tra l'altro c'è anche un gioco di carte, Thing. Ci sono molti di questi giochi, They Live. Non so se ci sarà mai un gioco de Il signore del male".

A giugno John Carpenter ha dichiarato di aver giurato di mantenere il segreto sul sequel de La cosa.