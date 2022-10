John Carpenter su Hereditary e Midsommar: 'Sono horror metaforici'

Il celebre regista di Halloween, nonché produttore esecutivo dell'ultimo capitolo del franchise intitolato Halloween Ends, durante la sua recente intervista a The AV Club ha parlato del suo amore per i videogiochi, della sua carriera da compositore e di altro ancora.

Durante la conversazione, Carpenter si è soffermato sul tema dei cosiddetti "elevated horror", film come ad esempio Hereditary o Midsommar, rilasciati da A24 e considerati dagli spettatori di genere diverso rispetto alle classiche pellicole horror:

"Non so cosa significhi. Voglio dire, posso indovinare cosa significhi, ma non lo so davvero", ha scherzato Carpenter. "Ma ti ascolto, ti ascolto. Ci sono gli horror metaforici. Ma tutti i film hanno... non hanno messaggi. Hanno dei temi. Del materiale tematico, alcuni film horror hanno del materiale tematico. I buoni film ce l' hanno".

L'argomento è stato oggetto di accesi dibattiti dai fan, specialmente negli ultimi anni. C'è chi si imbatte nell'horror ed è alla continua ricerca di uccisioni e jumpscare e chi è invece alla ricerca di qualcosa di più profondo e nascosto, come nelle pellicole di Ari Aster. Il regista ha continuato:

"Mentre stiamo aspettando una scena spaventosa, dovremmo essere spaventati. Tutto dipende da cosa stiamo guardando sullo schermo. L'equilibrio dipende dal regista".

