E' stato appena reso noto che il maestro dell'horror John Carpenter firmerà le colonne sonore di Halloween Kills e Halloween Ends, i nuovi due film della saga che saranno girati back-to-back.

Il regista, che aveva creato la saga nel 1978 con Halloween - La Notte delle Streghe, aveva già composto le musiche di Halloween 2018, sequel diretto del film originale.

"E' un'esperienza che mi è piaciuta molto, è stata molto divertente" ha detto Carpenter. "Ecco perché firmerò anche le nuove colonne sonore. È sempre divertente".

Entrambi i sequel sono stati annunciati il ​​mese scorso, anche se al momento i dettagli sono piuttosto scarsi: ciò che sappiamo per certo è che Halloween Kills uscirà il 16 ottobre 2020, per la regia ancora di David Gordon Green su sceneggiatura scritta nuovamente da Danny McBride; l'anno successivo Halloween Ends uscirà nello stesso periodo, il 15 ottobre 2021, con Green ancora regista per una sceneggiatura scritta a sei mani da McBride, Paul Brad Logan e Chris Bernier.

Entrambi i film saranno basati su personaggi creati da John Carpenter e Debra Hill, e saranno prodotti da Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block.

Rilasciato lo scorso ottobre e promosso con il plauso della critica, Halloween 2018 ha trionfato al botteghino con oltre $250 milioni di dollari a livello mondiale, rendendolo il film slasher più redditizio di tutti i tempi.

