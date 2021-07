John Carpenter: 'Un altro film su Snake Plissken? Ho in mente una terza e quarta storia'

Intervistato da Total Film in occasione dell'anteprima della rivista dedicata a Halloween Kills, John Carpenter ha parlato della possibilità di tornare a collaborare con Kurt Russell per un nuovo capitolo dedicato a Snake Plissken dopo 1997: Fuga da New York e Fuga da Los Angeles.

Nonostante non diriga una pellicola dal 2010, anno di uscita di The Ward - Il reparto, il regista de La Cosa ha rivelato di avere in mente addirittura un terzo e un quarto film per il celebre antieroe. "È un personaggio a cui Kurt è davvero appassionato" ha dichiarato Carpenter. "Mi ha convinto lui a fare il sequel. Probabilmente c'è una terza e forse anche una quarta storia su Snake. Non so se ce la faremo mai, me penso che se lo meriti."

Vi ricordiamo che 20th Century Studios ha in programma un remake di 1997: Fuga da New York ormai da sei anni, con Robert Rodriguez che nel 2017 era entrato in trattative per la regia, anche se al momento non sappiamo a che punto si trovi il progetto. L'ultimo aggiornamento concreto risale infatti a febbraio 2019, quando il regista de L'uomo invisibile Leigh Whannell è stato ingaggiato dalla compagnia per occuparsi della sceneggiatura.



Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Snake Plissken sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti!