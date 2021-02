John Carpenter è entusiasta di essere considerato il 'tizio di Halloween'

A oltre 40 anni di distanza dall'uscita nelle sale del primo, indimenticabile capitolo della saga slasher per eccellenza, John Carpenter è ancora entusiasta di essere considerato il "tizio di Halloween". Lo ha dichiarato lo stesso regista durante una recente intervista con NME.

"L'ho sempre adorato e lo continuo ad adorare. Stai scherzando? Essere il "tizio di Halloween" mi ha dato una carriera nel cinema" ha detto Carpenter. "E anche ora che sto lavorando ai nuovi film di Halloween realizzati da David Gordon Green. Sono felice come un maiale che sguazza nella merda. Halloween mi ha dato tutto. È fantastico. Posso essere John Carpenter."

Parlando del nuovo sequel in arrivo a ottobre 2021, Halloween Kills, il filmmaker ha anticipato: "Il produttore e proprietario del franchise di Halloween, Malek Akkad, dice che è il secondo migliore dopo il primo. Questa è la sua idea. Io penso che sia uno slasher con gli attributi. Non ne vediamo uno così da tanto tempo."

Per quanto riguarda Halloween Ends (ottobre 2022), quarto e ultimo capitolo della saga canonica, a quanto pare le riprese non sono ancora state fissate. "Abbiamo tutti letto la sceneggiatura e la adoriamo. Quindi ora dobbiamo solo aspettare che la situazione sia un po' più sicura per realizzarlo" ha aggiunto infatti Carpenter.

Qui potete trovare il teaser ufficiale di Halloween Kills. Nel frattempo, il regista ha aperto all'uscita del film in streaming.