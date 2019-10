John Carpenter vi consiglia degli horror da vedere per la notte di Halloween

Il maestro del cinema che risponde al nome di John Carpenter è stato recentemente intervistato da Entertainment Weekly, e in occasione dell'ormai imminente Notte di Halloween si è divertito a consigliare ai suoi fan alcuni film horror da guardare durante la festività.

"Ne ho due direttamente dagli anni '50", ha dichiarato Carpenter. “La maledizione di Frankenstein e L'Orrore di Dracula. Sono entrambi film della Hammer, ma soprattutto sono entrambi davvero divertenti. All'epoca furono rivoluzionari, estremamente violenti per quei tempi."

Il maestro ha discusso del clamore che i due titoli suscitarono all'epoca della loro rispettiva uscita. "Ogni volta che riesci ad oltraggiare la critica britannica, allora vuol dire che hai fatto la cosa giusta". N

Nei decenni trascorsi da quando Carpenter è diventato famoso nel mondo del genere, ha regolarmente espresso il suo interesse per i film horror e di fantascienza degli anni '50 e '60, che hanno influenzato moltissimo la sua carriera. Uno dei suoi film più famosi, La Cosa, è persino un remake de La Cosa Da Un Altro Mondo, film del 1951 diretto da Christian Nyby (e da un non accreditato Howard Hawks), a sua volta basato sul racconto Who Goes There? di John W. Campbell.

L'ultimo lavoro da regista di Carpenter, The Ward, con protagonista Amber Heard, è uscito nel 2010, anche se recentemente ha lavorato come produttore e compositore per Halloween 2019 e tornerà nello stesso ruolo anche in Halloween Kills e Halloween Ends.