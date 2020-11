John Carpenter ha amato Assassin's Creed Valhalla: 'Un ritorno all'eccellenza!'

Il regista John Carpenter è noto agli appassionati per aver creato celebri film horror nel corso di una carriera durata oltre 40 anni, ma essendo trascorso un decennio dalla sua ultima regia i suoi interessi si sono spostati altrove, a quanto pare verso i videogiochi.

Nelle scorse ore, infatti, il regista de Il Seme della Follia e Essi Vivono è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter per esprimere tramite un rapido cinguettio il suo apprezzamento per Assassin's Creed Valhalla, nuovo videogame targato Ubisoft. Considerati quanti alti e bassi ha visto il franchise di Assassin's Creed nel corso degli anni, questi elogi così illustri ispireranno sicuramente qualche appassionato a compare il gioco:

"Assassin's Creed Valhalla è un ritorno all'eccellenza del franchise. Un enorme mondo aperto, ben progettato, con un ottimo gameplay. E' un gioco incredibile", ha condiviso Carpenter su Twitter.

Questa tra l'altro non è la prima volta che il regista ha condiviso il suo entusiasmo per i videogiochi, avendo precedentemente dichiarato il suo amore per il franchise di Borderlands.

Il regista, che ha consegnato al pubblico film divenuti leggendari come The Fog, 1997: Fuga da New York, Le avventure dell'uomo invisibile e Villaggio dei Dannati, non dirige un film dal 2010, anno in cui uscì The Ward con Amber Heard. Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su La Cosa e alla recensione di Halloween.