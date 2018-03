John Boyega vorrebbe vestire i panni di Blade o John Stewart? Ecco come la pensa l'attore

, meglio conosciuto come il Finn della nuova trilogia di guerre Stellari, si è espresso riguardo l'idea che hanno alcuni fan di vederlo vestire i panni di Blade, dei Marvel Studios, o di John Stewart in Green Lantern Corps della Warner Bros./DCFilms.

L'attore venticinquenne debutterà questo mese in un nuovo film, Pacific Rim: La Rivolta, nei panni di Jake Pentecost, figlio del Generale Stacker Pentecost della prima pellicola (Idris Elba).

All'inizio di questo mese, John Boyega ha fatto una Reddit AMA come parte integrante delle sue attività promozionali per Pacific Rim e, in quell'occasione, gli è stato chiesto come si vedrebbe ad interpretare la nuova versione di Blade. L'attore nigeriano-britannico si è mostrato super-entusiasta dell'idea.

Da allora, i fan non si sono limitati a immaginare come sarebbe stato il personaggio, alcuni lo hanno addirittura scelto come possibile interprete di altri importanti ruoli e Screen Rant, durante l'evento stampa dedicato ancora una volta a Pacific Rim: La Rivolta, gli ha chiesto anche come si vedrebbe nei panni di John Stewart in Green Lantern Corps:

"John Boyega: OH!!! Oh! Oh! Beh, per me non sarebbe un problema. Solo non saprei chi (interpretare).

E l'intervistatore gli risponde:

"Beh, ci sono John Stewart per Green Lantern e Blade per la Marvel.

John Boyega: Stanno facendo Lanterna Verde? Sss .. Hmmm ... ..Eghhh .... (Ride) E Wesley, amico. Quello è Wesley per Blade. Vorrei vedere Wesley."

E voi? In quale ruolo - e quale universo cinematografico - lo vedreste meglio?

Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.