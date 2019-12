John Boyega voleva enfatizzare un dettaglio di Finn in Star Wars IX

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker è finalmente tra noi, e nel corso di una recente intervista promozionale il co-protagonista John Boyega ha parlato del ruolo di Finn nell'ultimo capitolo della saga della Lucasfilm.

Boyega ha ammesso che solitamente gli attori non hanno molta voce in capitolo per quanto riguarda l'andamento di una storia in film così grossi e attesi, ma che grazie all'esperienza accumulata nei precedenti Star Wars: The Force Awakens e Star Wars: The Last Jedi ha potuto esercitare maggiori pressioni nella realizzazione del film e far sentire la sua opinione, che JJ Abrams ha accolto.

"Nel corso degli anni ho conosciuto Finn più a fondo di chiunque. La maggior parte delle volte in questi film te ne stai buono e aspetti di ascoltare ciò che lo sceneggiatore ha messo sula pagina per te e per il tuo personaggio, ma per questo film era importante che avessi voce in capitolo nell'evoluzione di Finn. Volevo che fosse più forte, che fosse più deciso. Erano caratteristiche che speravo davvero di trasmettere al personaggio."

Del resto nel film precedente i fan avevano visto come Finn fosse pronto a dare la sua vita per la causa della Resistenza, dunque trasformare il personaggio in un eroe fiducioso è stata una scelta legittima.

"Ho avuto una serie di chiacchierate molto oneste con J.J. riguardo ai miei sentimenti per il film precedente, The Last Jedi, e lui era d'accordo con me sul fatto che Finn dovesse andare avanti. Già ai tempi di The Force Awakens JJ voleva che Finn assumesse maggior importanza, e sapevamo che questo film avrebbe rappresentato il momento perfetto per esplorare questo sviluppo. Ne sono stato molto soddisfatto."

