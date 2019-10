John Boyega svela il segreto del poster di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Boyega si è dato piuttosto da fare ultimamente: negli ultimi giorni l'attore ci ha mostrato come i membri della Resistenza passano le loro giornate di riposo , mentre alcuni giorni fa aveva postato un video nel quale pare si nasconda uno spoiler .

I due attori, che anche in questo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker torneranno nei loro rispettivi ruoli di Finn e Poe Dameron, sono infatti stati coinvolti in un piccolo mistero che aleggia su uno degli ultimi poster rilasciati dalla produzione.

Il tempo passato insieme dall'inizio delle riprese di Star Wars: Il Risveglio della Forza ad oggi deve aver fatto nascere e cementare una bella amicizia tra i protagonisti di quest'ultima trilogia, in particolare, pare, tra John Boyega e Oscar Isaac.

