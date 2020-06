John Boyega in strada per Black Lives Matter: 'Anche a costo della mia carriera'

Dopo essere intervenuto su Instagram per supportare il movimento Black Lives Matter in seguito alla morte di George Floyd, in queste ore John Boyega si è unito alle proteste per le strade di Londra dove ha tenuto un discorso in mezzo alla folla presente all'Hyde Park.

"Le vite dei neri sono sempre contate. Siamo sempre stati importanti. Abbiamo sempre contato qualcosa. Abbiamo sempre avuto successo nonostante tutto. E ora è il momento. Non voglio più aspettare... Siamo la rappresentazione fisica del supporto a George Floyd. Siamo la rappresentazione fisica del supporto a Sandra Bland. Siamo la rappresentazione fisica del supporto a Stephen Lawrence. "Vi sto parlando con il cuore" ha detto l'attore di Star Wars sull'orlo delle lacrime.

"Sentite, non so se avrò ancora una carriera dopo questo, ma chi se ne fo**e" ha continuato Boyega. "Oggi pensiamo alle persone innocenti che avevano ancora metà vita davanti. Non sappiamo cosa avrebbe potuto raggiungere George Floyd, non sappiamo cosa avrebbe potuto raggiungere Sandra Bland, ma oggi faremo in modo che non rimangano alieni per i nostri giovani."

Ricordando agli altri manifestanti di mantenere il raduno "il più pacifico possibile", l'attore ha poi aggiunto: "Ho bisogno che capiate quanto questa me**a sia dolorosa, quanto sia doloroso quando ogni giorno ti viene ricordato che la tua razza non significa niente anche se non è così, non è mai stato così."