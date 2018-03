John Boyega su Star Wars - Episodio IX: "Sarà un film di guerra"

Durante la conferenza dell’che si terrà a Washington il prossimo fine settimana, è intervenuto, star della nuova trilogia di Star Wars e dell’ultimo capitolo di Pacific Rim che uscirà oggi nelle sale cinematografiche italiane. Durante il Q&A l’attore ha svelato di non aver ancora letto la storia dell’

Di certo lo slancio nella carriera artistica di John Boyega è arrivato con Star Wars: Il Risveglio della Forza, pellicola diretta da J.J. Abrams che ha lanciato il giovane interprete inglese nel panorama hollywoodiano e dalla cui partecipazione è derivata come diretta conseguenza del suo successo la collaborazione in altri grandi titoli come The Circle con Tom Hanks ed Emma Watson e Detroit sotto la regia del premio Oscar Kathryn Bigelow.

Boyega ha avuto modo di parlare di Finn, personaggio interpretato nel franchise intergalattico di Star Wars, nel corso della presentazione dell’Awesome Con. A proposito della pressione percepita dall’attore nel calarsi in questo specifico ruolo:

“Quella pressione la senti quando accetti qualunque parte, ma con Il Risveglio della Forza abbiamo avuto a disposizione così tanto tempo nei provini che il ruolo era già bello che strutturato e quando siamo arrivati alla quarta o alla quinta audizione sentivo già chi fosse Finn, sentivo come se lo conoscessi e il modo preciso in cui l’avrei interpretato”.

Non potevano mancare anche dei riferimenti al prossimo ultimo capitolo di questa nuova trilogia:

“A Luglio dovrò girare Star Wars: Episodio IX e la produzione ci ha avvisato in via ufficiale che presto comincerà la sessione di allenamento. Prima di tutto ciò mi prenderò una vacanza perché penso che l’Episodio IX, a prescindere dalla piega che la storia prenderà - e preciso che non l’ho ancora letta -, sarà incentrato sulla guerra, perciò so che dovrò fare tutto ciò che potrò ed allenarmi per questo”.

È chiaro a tutti, dunque, che l’ultimo capitolo svilupperà la grande guerra tra la Resistenza e il Primo Ordine e, più nello specifico, il confronto finale tra Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver). Nel frattempo a partire dal prossimo 23 maggio arriverà nelle sale cinematografiche italiane il secondo spin-off dell’universo creato da George Lucas, Solo, pellicola incentrata sul giovane contrabbandiere interpretato da Alden Ehrenreich, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Harrison Ford che l'ha impersonato a partire dal lontano primo Guerre Stellari del 1977.