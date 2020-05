John Boyega rivela i piani dopo Star Wars: 'Tanta nostalgia'

La trilogia sequel di Star Wars è stata un trampolino di lancio da sogno per i suoi giovani protagonisti: nel giro di pochi anni Daisy Ridley e John Boyega hanno guadagnato una popolarità inimmaginabile, e sarà sicuramente difficile per loro dimenticare questo periodo vissuto all'ombra di George Lucas.

Proprio John Boyega, qualche ora fa, ha parlato delle sensazioni che sta provando in questo periodo immediatamente successivo alla sbornia da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ammettendo di provare già parecchia nostalgia di quanto fatto in questi anni.

"Ora sono a casa e ci sono così tanti ricordi di Star Wars. Ho ancora gli script del mio provino. Ho ancora i biglietti che mi ricordano a che ora avrei dovuto presentarmi al provino, l'agenda e tutte queste cose. Quindi ora come ora per me è il momento di provare un po' di nostalgia, di interiorizzare davvero quei momenti di cui ho potuto godere. E poi ora ho finalmente tempo per la mia famiglia. Quindi è davvero un win-win, per me" ha spiegato Boyega.

Per i futuri progetti sul grande schermo, dunque, ci sarà tempo: per John Boyega ora è tempo di rilassarsi, ripensare a quanto fatto e godersi gli affetti familiari. A proposito di nostalgia: Disney ha rilasciato il trailer della Skywalker Saga; i fan, però, si sono infuriati a causa di un tweet di Disney+ su Star Wars.