John Boyega , il razzismo e Lucasfilm che non mosse un dito

Mentre l'intero mondo di Star Wars ha difeso Moses Ingram dagli insulti razzisti sul web, sulla questione John Boyega ha riflettuto a lungo ed ha affermato: "Ora mi sento protetto".

L' ormai ex attore di Star Wars John Boyega, che nell'ultima trilogia ha interpretato il ruolo dello stormtrooper redento Finn, è tornato a parlare del suo periodo in Lucasfilm e di quel razzismo dal quale nessuno lo difese.

All'attore britannico piombarono addosso una valanga di insulti a sfondo razziale durante le riprese dei tre capitoli della saga e poco venne fatto per sostenerlo. Addirittura, il suo volto non compariva nelle locandine promozionali dei film o la sua presenza veniva evitata in mercati esteri "altamente sensibili".

Purtroppo Boyega non è stato né il primo né l'ultimo protagonista di questa triste deriva culturale. Kelly Marie Tran, co-protagonista di Boyega, ha subito intense molestie dopo il suo debutto nel ruolo di Rose Tico ne Gli ultimi Jedi; più recentemente, Moses Ingram, star di Obi-Wan Kenobi, ha subito così tante offese per il suo ruolo dell'Inquisitore Reva Sevander (alias Terza Sorella) che la Lucasfilm è intervenuta per denunciare pubblicamente i fan particolarmente aggressivi.

L'attore si è mostrato non più amareggiato quanto soddisfatto per la direzione che sta prendendo l'industria nei confronti del razzismo. In un'intervista ha infatti affermato: "Il fatto che Moses Ingram sia protetta mi fa sentire protetto. Mi fa sentire come, ok, bene, non sono l'elefante nella stanza. Perché quando ho iniziato, non era una conversazione che si poteva fare. Era una specie di "silenzio". Non era una conversazione che si potesse affrontare. Ma ora, vedere quanto sia evidente, vedere Ewan McGregor che viene a dare il suo sostegno... per me, [è] la realizzazione del periodo in cui non ho ricevuto il sostegno".

Se ve la foste persa la trilogia sequel e la serie Obi-Wan Kenobi sono entrambe in streaming su Disney+.