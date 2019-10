John Boyega sarà il protagonista del nuovo film Netflix They Cloned Tyrone

Stando a quanto scrive The Hollywood Reporter, John Boyega è stato ingaggiato per il ruolo del protagonista nel film Netflix They Cloned Tyrone. All'inizio di quest'anno, per lo stesso ruolo era in trattative Brian Tyree Henry. Il film è descritto come un thriller a metà strada tra il pulp e la fantascienza.

They Cloned Tyrone sarà il debutto alla regia di Juel Taylor, sceneggiatore di Creed 2, che ha anche scritto la sceneggiatura in collaborazione con Tony Rettemaier. I due saranno anche produttori insieme a Stephen "Dr." Love, e la produzione dovrebbe iniziare entro il primo trimestre del 2020.

Il film sarà incentrato su un improbabile trio che indaga su una serie di eventi inquietanti e scopre una misteriosa cospirazione. Sembra che l'atmosfera sarà a metà strada tra Friday e Get Out.

John Boyega è noto soprattutto per il ruolo di Finn nella saga di Star Wars. L'attore, classe 1992, è apparso per la prima volta in Star Wars: Il risveglio della Forza, e dopo Gli Ultimi Jedi è destinato a tornare nel'Episodio IX, L'Ascesa di Skywalker, che arriverà nelle sale a dicembre e sarà il capitolo conclusivo di Star Wars. Boyega è apparso anche in film come Attack the block - Invasione alinea (2011), The Circle (2017) e Pacific Rim: La Rivolta (2018).