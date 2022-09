John Boyega e quella proposta del padre che non ha intenzione di accettare

John Boyega è impegnato nella promozione del suo ultimo lavoro e in The Woman King, di cui abbiamo già il primo trailer, lo vedremo al fianco di Viola Davis. Durante l'intervista da Jimmy Kimmel l'attore ha poi raccontano divertito cosa pensa suo padre della sua "noiosa" carriera.

Sia chiaro, il padre di Boyega è estremamente fiero di suo figlio e di una carriera che con il ruolo di Finn in Star Wars ha forse raggiunto fin qui il suo apice. Ma i genitori non sono mai contenti, anche se sei una delle star di Hollywood più famose del momento.

Boyega ha raccontato da Jimmy Kimmel durante l'intervista che suo padre vorrebbe che emulasse Bruce Willis. Mentre Boyega ha volutamente fatto un passo indietro rispetto ai film d'azione a grande budget per affrontare ruoli emotivamente complessi, che mettono alla prova le sue capacità di attore, suo padre apparentemente vuole solo vederlo in più film alla Die Hard: "Mio padre di recente mi ha detto: Sai, John, tutti questi film artistici che stai facendo non mi interessano molto. Mio padre vuole solo che io mi butti dai palazzi. Mi ha chiesto perché la mia carriera non è come quella di Bruce Willis. Gli ho detto: Sto cercando di entrare in contatto con il pubblico, papà!. E lui: No, no, salta da un palazzo e poi sarai una star".

Recenti sono state, infatti, le dichiarazioni dello stesso attore circa la piega che vuole prenda la sua carriera, costellata già di grandi rifiuti, uno su tutti quello alla Marvel e al suo Iron Man.