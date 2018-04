John Boyega ha parlato con i Marvel Studios della possibilità di interpretare un supereroe

In questi anni, molti attori del panorama Hollywoodiano si autocandidano o, comunque, provano ad interpretare un supereroe del Marvel Cinematic Universe . Non fa eccezione, star di

L'attore, visto nella nuova trilogia di Star Wars, era stato indicato da numerosi fan e da siti web come potenziale Blade dell'Universo Cinematografico Marvel Studios. Intervistato a riguardo all'Awesome Con, Boyega ha spiegato: "Blade? No, sarebbe come sputare in faccia a Wesley Snipes. Io voglio ancora Wesley nei panni di Blade!".

Quindi, almeno per ora, nulla da fare, anche se Boyega ammette di aver già parlato con i Marvel Studios della possibilità di interpretare un supereroe del loro universo, soltanto che "non accadrà oggi o domani, è un qualcosa che potrebbe accadere in futuro". Chissà quale personaggio! Molti fan hanno speculato sulla possibilità che Boyega possa interpretare in futuro il personaggio di Fratello Voodoo. Suo 'fratello' è apparso brevemente in Doctor Strange del 2016, confermando quindi la presenza dei Drumm all'interno del Marvel Cinematic Universe.

E voi in quale ruolo vedreste Boyega? Blade, Fratello Voodoo o un altro supereroe Marvel?

Il personaggio di Blade è stato quello che, insieme agli X-Men, rilanciarono il genere del cinefumetto al cinema dopo i sonori flop dei precedenti Batman, che avevano completamente affossato il genere.