John Boyega non vuole far parte di un film Marvel Cinematic Universe

Nel corso di una recente intervista promozionale John Boyega, co-protagonista di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ha spiegato di non voler far parte del Marvel Cinematic Universe.

Per lo meno al momento, dato che adesso che si prepara a dire addio a Star Wars desidera sfruttare questa nuova fase della sua carriera per sperimentare nuovi ruoli. Nelle sue parole:

"Mi sono seduto con la Marvel anni fa, ma questa non è la direzione in cui voglio andare. Ora ho appena finito Small Axe di Steve McQueen, e sto facendo anche un film intitolato "Hanno clonato Tyrone". Ne sto facendo un altro film con Kevin Costner, che è molto più basato sull'azione. Sto cercando di ampliare la mia versatilità. Sperimentare e vedere in quale personaggio posso trasformarmi attraverso il mio lavoro. E tornare da dove vengo, ovvero il mondo indie."

