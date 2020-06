John Boyega si mette Star Wars alle spalle, ecco la prima foto del suo nuovo film

E' stata diffusa online una prima immagine ufficiale che ritrae John Boyega in Naked Singularity; l'attore che in questi giorni è stato al centro dell'attualità per i fatti riguardanti il movimento Black Lives Matter è pronto a lasciarsi alle spalle l'avventura appena conclusa in Star Wars con un nuovo ruolo da protagonista.

Alla regia troveremo Chase Palmer, co-autore della sceneggiatura del primo capitolo di It di Andy Muschietti, che si è anche occupato dello script di questo film, assieme al collega David Matthews. A produrre il lungometraggio, invece, sarà la Scott Free Productions. Il film racconterà la storia di Casi, un giovane e brillante avvocato d'ufficio, attivo a New York City. Preso dal suo lavoro, il protagonista inizierà a mettere tutto in discussione per colpa di un caso andato male. Sospeso dal suo impiego, il ragazzo deciderà quindi di compiere un incredibile furto da 75 milioni di dollari.

Tra i produttori esecutivi della pellicola troviamo Ridley Scott, Dick Wolf, Sebastien Raybaud, Francois Callens, John Zois, Mark Roberts, Tony Pachella, Deborah Roth, Anna Boden e Ryan Fleck.

Oltre a Boyega, nel cast troveremo anche Olivia Cooke, Ed Skrein, Bill Skarsgård, Linda Lavin e Tim Blake Nelson.

Il romanzo da cui è tratto il film, scritto da Sergio De La Pava, e che esplora il sistema di giustizia americano, è stato pubblicato nel 2008 per poi essere ridistribuito nel 2012, guadagnandosi in seguito anche il Premio PEN per il miglior romanzo di finzione esordiente.

Dicevamo che Boyega si è esposto in prima persona per il Black Lives Matter dopo l'uccisione di George Floyd a Minneapolis, manifestando insieme al movimento contro le discriminazioni e il razzismo nella sua Londra.