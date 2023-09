John Boyega contro Marvel: 'Il reboot di Blade uno sputo in faccia a Wesley Snipes'

Non tutti sono particolarmente contenti della scelta della Marvel di realizzare un reboot totale di Blade. La produzione sta affrontando grossi problemi ma questo non ha minimamente fermato gli studios. Un volto particolarmente noto di casa Disney, però, ci ha tenuto a far sapere la sua idea sul progetto.

Non è raro che John Boyega faccia esternazioni di questo tipo riguardo prodotti Marvel o, più in generale, progetti che siano legati al mondo Disney. Questa volta pare che non se la sia scampata neanche Blade che è finito sotto il mirino delle critiche dell'attore. Mentre di recente Boyega ha definito Gli Ultimi Jedi come il peggior film di Star Wars, l'interprete ha dato opinioni particolarmente forti riguardo il progetto Marvel in produzione che vedrebbe Mahershala Alì nei panni del cacciatore di vampiri più amato del mondo dei fumetti.

In una intervista del 2018 Boyega aveva dichiarato quanto, secondo lui, realizzare un reboot sarebbe significato "sputare in faccia" all'eredità di Wesley Snipes e all'importanza rivoluzionaria che hanno avuto i film di Blade diretti da Guillermo Del Toro. All'epoca della loro uscita, le pellicole furono fondamentali poichè svecchiarono improvvisamente il modo in cui Hollywood concepiva gli horror action che, fino a quel momento, erano stati legati ad un tipo di estetica cinematografica totalmente diversa.

Secondo molti, il reboot di Blade potrebbe essere eletto come il film maledetto dei Marvel Studios a causa delle enormi difficoltà che sta avendo in fase di produzione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!