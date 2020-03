John Boyega firma un mega accordo con Netflix per sviluppare nuovi film originali

John Boyega, divenuto famoso grazie al suo ruolo nella trilogia sequel di Star Wars, collaborerà col servizio di streaming on demand Netflix tramite il suo banner UpperRoom per sviluppare film in lingua non inglese incentrati sull'Africa occidentale e orientale.

La UpperRoom ha affermato che "svilupperà progetti cinematografici basati su storie, cast, personaggi, troupe, proprietà letterarie, mitologia, sceneggiature e/o altri elementi nei paesi africani o nei dintorni".

L'attore ha spiegato: "Sono entusiasta di collaborare con Netflix per sviluppare una serie di film in lingua non inglese incentrati su storie africane e il mio team ed io non vediamo l'ora di sviluppare questo materiale originale. Siamo orgogliosi di far crescere questo braccio della nostra attività con un'azienda che condivide la nostra visione".

David Kosse, VP dei film internazionali per il servizio di streaming on demand, ha aggiunto: "L'Africa ha una ricca eredità nello storytelling e, per Netflix, questa collaborazione con John e UpperRoom offrirà l'opportunità di promuovere i nostri investimenti nel continente, portando allo stesso tempo storie africane uniche ai nostri iscritti sia in Africa che nel resto del mondo".

Boyega ha co-fondato UpperRoom nel 2016. L'attore dovrebbe avere un ruolo anche in They Clone Tyrone, un thriller descritto come un incrocio fra il pulp e la fantascienza attualmente in sviluppo sempre per Netflix.

Per altri approfondimenti sul servizio di streaming, scoprite il nuovo thriller Extraction, prodotto dai fratelli Russo e con protagonista Chris Hemsworth.