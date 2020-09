John Boyega escluso da uno spot diretto da lui: le scuse di Jo Malone

Lo scorso anno, John Boyega era stato scelto come primo ambasciatore maschile di Jo Malone London, dirigendo e interpretando per il brand, che si occupa di profumi, uno spot pubblicitario. La clip era basata sulla vita e sulle esperienze personali dell'attore, tanto che erano presenti anche alcuni suoi amici nella vita reale.

Il risultato è stato un cortometraggio, intitolato Scent of a Gent, ambientato nelle strade di Peckham, il quartiere a sud di Londra in cui John Boyega è cresciuto. Nel video, la star della trilogia sequel di Star Wars esce e balla con gli amici, passa del tempo con la famiglia, fa il suo lavoro sul set e va a cavallo in un parco. Per Boyega si trattava di un lavoro "molto personale", con il quale intendeva mettere in evidenza come le sue radici potessero coesistere con la sua vita professionale.

Peccato, però, che questo spot non è mai andato in onda. Cosa ancor più grave, Jo Malone ha deciso di rigirarlo in modo identico, utilizzando però un altro attore, Liu Horan, al posto di John Boyega. La nuova versione, però, oltre a non aver nulla a che fare con le esperienze e il vissuto del protagonista, saltava all'occhio anche per la mancanza di diversità: non più il mix di etnie della versione originale, ma uno spot senza persone di colore.

Nei giorni scorsi sono arrivate le scuse di Jo Malone London per la svista. "Ci scusiamo profondamente per quello che, da parte nostra, è stato un errore nell'esecuzione locale della campagna di John Boyega" riferisce il brand in una dichiarazione a The Hollywood Reporter. "John è un artista straordinario, con una visione e una regia personali fantastiche. L'idea era basata sulle esperienze personali di John e non avrebbe dovuto essere replicata". La ditta si è poi scusata anche con Liu Horan, inizialmente non coinvolto nel progetto.

