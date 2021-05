John Boyega elogia i Marvel Studios: 'Hanno elevato i personaggi e la loro diversità'

È nota a tutti la presa di posizione politica di John Boyega a sostegno del movimento Black Lives Matter, ed è ancora impresso nella memoria di molti il suo discorso a Hyde Park. L'attore è stato critico in passato con la Disney per il ruolo di Finn nell'ultima trilogia di Star Wars, ritenendo che il suo personaggio non abbia avuto lo spazio che meritava.

Da John Boyega sono invece arrivate parole di elogio nei confronti dei Marvel Studios, per il modo in cui sono state affrontate le tematiche legate alla diversità e per l'accresciuta importanza data a personaggi che rappresentano minoranze.

L'esempio più lampante è quello di Falcon and The Winter Soldier, serie al termine della quale abbiamo visto Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, diventare il nuovo Captain America del Marvel Cinematic Universe.

"I personaggi sono buoni quanto i momenti che gli dai" ha spiegato in un'intervista John Boyega, che vedremo prossimamente anche nel sequel di Attack The Block. "Quando parliamo, sai, di Captain America che affronta Thanos e il suo esercito [...] è solo perché questi momenti sono scritti da qualcuno. Questi momenti servono proprio a elevare un personaggio."

Di conseguenza, ha concluso Boyega, "ora abbiamo persone che guardano Falcon and The Winter Soldier, e molti hanno commentato l'elevazione del personaggio di Falcon nella serie, e come sia stato veramente giusto farlo crescere. Anch'io sono d'accordo. E noi possiamo vedere questa elevazione, perché qualcuno dà ai personaggi questi momenti speciali."