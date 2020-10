John Boyega:'Ecco in che modo tornerei in Star Wars dopo l'Ascesa di Skywalker'

Nel corso del tour di Small Axe di Steve McQueen, John Boyega ha parlato di Star Wars e del suo personaggio, Finn, approfondendo il discorso sul possibile ritorno all'interno del franchise. Tanti i temi toccati da Boyega nell'intervista, tra cui un maggiore spazio per il suo personaggio nella versione di Trevorrow rispetto a quella di J.J. Abrams.

Secondo l'attore inglese Finn avrebbe guidato una ribellione finale contro il Primo Ordine in Duel of the Fates, ovvero la presunta versione di Episodio IX che sarebbe stata diretta da Colin Trevorrow.

John Boyega ha suggerito che sarebbe perfetta una serie animata su Disney+ dedicata a Finn:"Sono un fan di The Mandalorian, quindi LucasFilm sta andando alla grande con gli show tv. Uno show animato sarebbe fantastico! Potremmo farlo da casa" ha dichiarato l'attore.



Le star del trilogia originale si sono sempre espresse positivamente riguardo un loro ritorno nella saga, riprendendo i loro ruoli in storie future in quella galassia lontana, lontana. Un entusiasmo piuttosto scemato con i protagonisti della nuova trilogia, da Daisy Ridley a John Boyega, fino a Oscar Isaac:"Sono felice e mi sento soddisfatto che il lavoro sia completo. Quindi non riesco ad immaginare cosa potrebbe farmi venir voglia di rifare questa cosa o rivisitarla. Mi è piaciuta la sfida di quei film e lavorare con un gruppo molto numeroso di artisti e attori incredibili, realizzatori di oggetti di scena, scenografi e tutto ciò che si è rivelato davvero divertente" aveva confessato Isaac.



