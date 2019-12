John Boyega, Daisy Ridley e Oscar Isaac su un possibile ritorno dopo Star Wars IX

Per i fan di Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac abbiamo una notizia buona e una cattiva: la buona è che fra pochi giorni li rivedremo in Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ma la cattiva è che dopo il film di J.J. Abrams i tre attori potrebbe non tornare più nella saga.

Promuovendo il film di J.J. Abrams in un'intervista con Variety, infatti, Boyega ha dichiarato:

"Non mi porterete su Disney+!". L'attore si riferisce ovviamente alla lista in continua espansione delle serie tv live-action di Star Wars per il servizio di streaming della Disney, sul quale dopo il grande successo di The Mandalorian arriveranno anche Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor e The Mandalorian 2 (oltre a nuovi titoli da annunciare).

"Niente Disney+" ha continuato l'attore. "Lo guardo, si, ma rimarrò nei film". Boyega ha chiarito che sarebbe ipoteticamente interessato a girare un altro film di Star Wars. "Se Daisy e Oscar lo faranno, allora tornerò anche io."

La Ridley e Isaac, tuttavia, non sembrerebbero molto propensi. "Non lo so", ha dichiarato Isaac sempre a Variety, dato che sebbene gli mancherà il cameratismo che ha sperimentato durante la produzione di Star Wars: The Force Awakens del 2015, vede The Rise of Skywalker come "la chiusura di un capitolo della mia vita. Sono felice e soddisfatto del fatto che il compito sia completo, quindi non riesco a immaginare qualcosa che possa invogliarmi a tornare."

La Ridley condivide questo pensiero: "Non so se qualcosa potrebbe riuscire a superare questo film, onestamente", dice. "Penso che sia una bella storia e una grande conclusione, e anche se ovviamente i personaggi continueranno ad esistere, solo qualcosa di assolutamente straordinario potrebbe farmi tornare, e non so se sia possibile superare ciò che abbiamo fatto qui".

