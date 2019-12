John Boyega vedrà domani per la prima volta Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Sta arrivando ormai agli sgoccioli il conto alla rovescia per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e i fan sono in attesa di scoprire finalmente come si conclude la trilogia, con la regia di J.J. Abrams. La première è in vista e nonostante l'intenzione di LucasFilm di mantenere tutto segreto fino alla fine, stanno iniziando le proiezioni per il cast.

Questa settimana inizieranno le proiezioni per il cast, come confermato da John Boyega su Twitter. L'attore tornerà nei panni di Finn nel terzo capitolo della nuova trilogia, che concluderà definitivamente le avventure della dinastia Skywalker all'interno dello Star Wars Universe.

L'annuncio di Boyega ha scatenato le domande dei fan, che non si sono lasciati sfuggire nemmeno l'opportunità di scherzare sull'episodio che ha visto John Boyega perdere il copione del film.



"Mi stavo trasferendo e ho lasciato la mia sceneggiatura sotto al letto di un albergo. Era tipo 'Sai una cosa? Lascerò la mia sceneggiatura sotto al letto, quando mi sveglio la mattina la prendo e la comincerò di nuovo'. Ma poi sono arrivati amici e abbiamo iniziato a festeggiare un po' e la sceneggiatura è rimasta lì. E poi qualche settimana dopo il copione è stato ritrovato da un membro dello staff delle pulizie dell'albergo che ha tentato di venderlo su Ebay. La persona non ne conosceva il reale valore".

Mark Hamill ha preso in giro John Boyega per questo episodio mentre J.J. Abrams era furioso con l'attore per il copione perso in albergo.