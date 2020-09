John Boyega, l'attore di Star Wars protagonista del dramma di Gavin Hood

Entertainment One sta lavorando all'adattamento del romanzo di Sylvain Neuvel, intitolato The Test. Protagonista del film è la star di Guerre Stellari, John Boyega, al fianco di Payman Maadi. Boyega ha interpretato Finn nei tre film della nuova trilogia di Star Wars, da Il risveglio della Forza passando per Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker.

The Test, diretto da Gavin Hood, racconta la storia di un immigrato (Payman Maadi) che si confronta con un test di valutazione al fine di ottenere la cittadinanza. Affiancato da uno psicologo comportamentale (John Boyega), l'uomo dovrà affrontare un'organizzazione terroristica di estrema destra.



Si tratta di un thriller 'contenuto' come viene descritto. Per John Boyega è un momento molto prolifico, dato che reciterà anche nel film Borderlands, al fianco di Felicity Jones - altra star del franchise di George Lucas in Rogue One - e Jack Reynor.

Secondo Gavin Hood si tratta di 'un thriller psicologico al cardiopalma, ambientato in un futuro prossimo che afferra per la gola e lascia barcollanti'.

John Boyega nel 2018 ha prodotto e interpretato Pacific Rim - La rivolta, sequel del primo film campione d'incassi, Pacific Rim, diretto da Guillermo del Toro.

Gavin Hood collabora per la prima volta con John Boyega. La data delle riprese non è stata ancora annunciata.