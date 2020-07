John Boyega, l'attore di Star Wars sarà in Borderland, nuovo thriller sugli anni dell'IRA

La trilogia sequel di Star Wars ha costituito un trampolino di lancio per la carriera di John Boyega, ma è arrivato il momento di andare oltre e pensare a nuovi progetti. La notizia di queste ultime ore, a quanto riporta The Wrap è che l'attore sarà tra i protagonisti di un thriller sull'IRA, intitolato Borderland.

Il film sarà diretto dai Guard Brothers, ovvero Thomas e Charles Guard (The Uninvited), e le riprese dovrebbero iniziare nel Regno Unito nei primi mesi del 2021. La sceneggiatura, scritta da Ronan Bennett e dagli stessi Guard, è basata sul libro The Road To Balcombe Street: The IRA Reign of Terror in London di Steven S. Moysey, pubblicato nel 2008: un thriller di non-fiction su una cellula dell'IRA attiva in incognito a Londra.

Oltre a John Boyega, faranno parte del cast di Borderland, tra gli altri, anche Felicity Jones, Jack Reynor, Jodie Turner Smith. Il film è incentrato sulla figura del paramilitare irlandese Michael (Reynor), che dopo aver assistito all'uccisione di sua moglie incinta da parte del sergente Tempest (Boyega) pianifica la sua vendetta. Quando Tempest viene inviato di nuovo a Londra per condurre un'operazione antiterrorismo sotto copertura, Michael si unisce a una spietata unità che sta causando il caos nella capitale. La sua è diventata una questione personale.

Nelle ultime settimane, come si ricorderà, John Boyega è stato protagonista di una manifestazione di protesta dopo l'uccisione di George Floyd, e il suo discorso ha commosso anche Mark Hamill.