John Boyega anticipa la presenza di un nuovo villain in Episodio IX

L'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sembra sempre più vicina con il tramontare dell'estate e, complice il D23 Expo di Anaheim, questi ultimi giorni di agosto stanno vedendo un continuo fiorire di teorie ed anticipazioni su ciò che vedremo nella conclusione di questa trilogia.

Il breve teaser mostrato durante la conferenza ha ad esempio dato adito a infinite speculazioni sul ruolo di Rey, che nelle nuove immagini sembra esser passata al Lato Oscuro. Il nuovo poster ufficiale sembrerebbe invece confermare una delle ipotesi più ventilate negli ultimi mesi, ovvero quella del clamoroso ritorno di Palpatine.

La presenza di una nuova, temibile minaccia è d'altronde stata confermata dalle parole di John Boyega: "Ciò di cui dovremo preoccuparci ora sarà questo nuovo nemico. E poi perché Rey è vestita così? Chi le ha gestito il guardaroba? Un sacco di domande, un sacco di domande. E Finn è completamente coinvolto in questa roba, il che è fantastico per me" ha svelato l'attore.

Anche la partner di Boyega nel film, l'attrice di Rose Kelly Marie Trans, si è lasciata andare ad alcune anticipazioni al riguardo: stando alle parole dell'attrice, infatti, in Episodio IX il rapporto tra Finn e Rose verrà ulteriormente approfondito. Non ne saranno felici i tanti detrattori della coppia!