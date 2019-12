John Boyega ammette di non aver apprezzato un aspetto di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

John Boyega non ha problemi ad essere sincero: a distanza di due anni dall'uscita del film, l'attore di Finn ha ammesso in tutta onestà di non aver apprezzato alcune delle scelte fatte da Rian Johnson in quello che resta forse il capitolo più controverso dell'intera saga, vale a dire Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

L'attore ha infatti manifestato un certo scontento per quanto riguarda la gestione della relazione tra il suo personaggio e Rose Tico: una love story che, secondo Boyega, sarebbe stato meglio evitare o comunque affrontare in maniera diversa.

"Sarò onesto, penso che avrebbero potuto far meglio in alcune cose, specialmente con Finn e Rose. Sai, da persona nera tendi a sentire un bel po' di peso addosso. Non hai niente a che fare con Rey o con Kylo Ren… La storia semplicemente non era arrivata a quel punto, secondo me, con Finn e Rose. Mi è piaciuto farlo, non è una cosa che ho notato sul set, ma soltanto riguardando il film. Ma ho comunque apprezzato l'esperienza sul set" ha spiegato Boyega, che ha dunque preferito saggiamente aspettare la conclusione di una trilogia già abbastanza criticata prima di togliersi questo sassolino dalla scarpa.

Lo stesso Boyega, d'altronde, aveva già dichiarato di nutrire sentimenti incerti nei confronti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il regista Rian Johnson, invece, ha ringraziato i fan per tutte le critiche rivolte a Star Wars: Gli Ultimi Jedi.