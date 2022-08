John Boyega dice addio al suo Finn: 'ho bisogno di altro'

Ai microfoni del programma Tell Me Everything di Sirius XM, l'attore John Boyega noto al grande pubblico per il suo ruolo in Guerre Stellari, ha confessato di ritenere il capitolo Star Wars ormai definitivamente terminato.

Con molta gratitudine e poche parole l'attore si è congedato dal ruolo che più lo ha reso famoso: "Mi è piaciuta la sfida di quei film e lavorare con un gruppo molto ampio di artisti e attori incredibili, artigiani, scenografi e tutto il resto è stato davvero divertente".

Impegnato ormai in vari progetti tra i quali The Woman King e Breaking, ultimamente Boyega ha rifiutato anche la Marvel affermando di volersi cimentare in produzioni più complesse, sotto consiglio dei colleghi Teyonah Parris e Viola Davis: "Quello che volevo fare era fare film fatti a mano e lavorare con persone che mi ispirano. I film di Paul [Schrader], le cose che ha fatto, sono nel mio DNA. Non sono il solo, ovviamente. Per ogni attore di una certa generazione, quelli sono i film che lo hanno reso ciò che è, e questo è certamente il mio caso. Per me è un punto di svolta personale e, per quanto mi riguarda, non ha nulla a che fare con il prodotto finito. È il processo di realizzazione"

Anche il suo amico e partner sullo schermo Oscar Isaac ha parlato del suo ritorno in Star Wars. I due condividono lo stesso scetticismo su un loro coinvolgimento e pare quindi che le speranze dei fan di rivedere sul grande schermo Finn e Poe siano sempre più deboli.