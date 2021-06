John Boyega abbandona Rebel Ridge nel mezzo delle riprese: 'Problemi in famiglia'

Problemi in casa Netflix: la produzione ha infatti dovuto momentaneamente interrompere le riprese di Rebel Ridge a causa dell'improvvisa uscita dal cast della sua star di punta John Boyega, trovatosi a dover abbandonare il progetto nel bel mezzo dei lavori.

Boyega, che recentemente ha risposto a chi gli chiedeva del futuro del suo Finn in Star Wars, non ha voluto rivelare le cause del suo addio a Rebel Ridge, accennando a dei non meglio precisati problemi di tipo familiare, come confermato anche dagli addetti ai lavori.

"Rebel Ridge è temporaneamente in pausa perché stiamo cercando di sostituire John Boyega, che ha dovuto abbandonare il progetto a causa di alcuni problemi in famiglia. Vogliamo comunque continuare a lavorare sullo straordinario film di Jeremy Saulnier, sperando di poter riprendere al più presto la produzione. Vogliamo anche portare avanti la nostra collaborazione con la UpperRoom Productions di John Boyega, a partire dal nuovo film They Cloned Tyrone di cui Boyega stesso farà parte" è stata la dichiarazione di un portavoce di Netflix al riguardo.

A questo punto non resta che attendere notizie riguardo l'inevitabile re-casting di Boyega: questioni cinematografiche a parte, naturalmente, l'augurio di tutti è che i problemi dell'attore di Star Wars non si rivelino essere nulla di troppo grave.