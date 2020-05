John Bernthal diventa Wolverine in una fan art: può reggere il confronto con Hugh Jackman?

Dopo i vari Keanu Reeves, Tom Hardy, Taron Egerton e addirittura Jack Black, il protagonista di una nuova fan art dedicata al potenziale prossimo interprete di Wolverine è niente di meno che la star di The Punisher John Bernthal.

Con i protagonisti delle serie Netflix che a meno di sorprese rimarranno esclusi dal MCU cinematografico, il quale diventerà la nuova casa degli X-Men grazie al ritorno dei diritti in mano alla Disney, Bernthal è da tempo uno dei nomi più indicati dai fan per raccogliere la pesante eredità di Hugh Jackman, che ha abbondato definitivamente il ruolo dopo l'acclamato Logan - The Wolverine.

Per scoprire chi vestirà i panni del personaggio, però, ci sarà da attendere ancora diverso tempo: prima di tutto perché gli slittamenti del calendario del MCU hanno allontanato ancora di più l'arrivo dei progetti dedicati agli X-Men, e in secondo luogo perché non abbiamo ancora la certezza che Wolverine sarà uno dei primi mutanti ad essere rilanciati nelle prossime fasi del franchise.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere John Bernthal nei panni di Logan? Fateci sapere la vostra opinione, come sempre, nell'area dedicata ai commenti. Per altre notizie, vi lasciamo alle parole di Jackman sull'inevitabile arrivo di un nuovo Wolverine.