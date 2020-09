John Belushi, il trailer del documentario sulla leggendaria star di The Blues Brother

Showtime ha pubblicato il trailer ufficiale di Belushi, nuovo documentario realizzato dal pluripremiato filmmaker R.J. Butler che racconterà la vita del mitico John, passato alla storia per i suoi giorni al Saturday Night Live e i suoi ruoli in pellicole iconiche come The Blues Brothers e Animal House.

"Fin dai suoi primi anni a Wheaton, in Illinois, John Belushi ha mostrato uno straordinario talento per la commedia e per la musica. Fu ad una visita al teatro Second City di Chicago che scoprì la sua vera vocazione, e da quel momento John divenne una forza inarrestabile e pionieristica nel mondo della commedia" si legge nella sinossi ufficiale. "Da Lemmings e Radio Hour alla fondazione del Saturday Night Live, la sua insaziabile volontà gli ha permesso di rimanere attivo su entrambi i fronti. John appariva ogni sabato sera al SNL anche durante le riprese di Animal House e mentre formava una band, i Blues Brothers.

Il documentario sarà raccontato attraverso audiocassetta inedite, che esamineranno la vita di Belushi attraverso le parole di amici e familiari tra cui Dan Aykroyd, Jim Belushi, Penny Marshall, Lorne Michaels, Carrie Fisher, Chevy Chase, Harold Ramis, Jane Curtin, Ivan Reitman e la moglie Judy Belushi.

Incluso nelle selezioni ufficiali dei Festival di Cannes, Tribeca e Chicago, Belushi debutterà su Showtime il prossimo 22 novembre.

Cutler, lo ricordiamo, di recente ha realizzato anche un documentario su Billie Eilish in arrivo su AppleTV+.