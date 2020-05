John Belushi, il racconto delle sue ultime ore: le passò sul set di un film molto famoso

Nel corso di una recente intervista durante il watch-party per Star Trek II: The Wrath of Khan ospitato dalla Paramount, Mark A. Altman, appassionato di storia di Star Trek e co-conduttore del podcast di Inglorious Treksperts, ha raccontato le ultime ora di vita di John Belushi.

L'attore di The Blues Brothers e Animal House, a quanto pare, qualche ora prima di morire per overdose di speedball visitò proprio il set del film del celebre franchise di fantascienza. Nelle sue parole:

"Ecco una storia interessante, un giorno John Belushi venne a visitare il set di Star Trek II. ... È venuto perché voleva perfezionare la sua imitazione di William Shatner. Quindi venne e guardò Shatner sul set per tutto il giorno. E quella notte, volevano che cantasse e suonasse The Blues Brothers alla festa di chiusura delle riprese, e i ragazzi erano intenzionati a chiederglielo. Ma, proprio quella notte, fu la notte in cui morì per overdose di droga al Chateau Marmont."

Di tutti i film che John Belushi avrebbe potuto visitare prima di morire, era difficile immaginare che avesse dato una sbirciatina alla realizzazione di Star Trek II: The Wrath of Khan. Va ricordato che Belushi è morto nelle prime ore del mattino del 5 marzo 1982, mentre The Wrath of Khan ha condotto le riprese principali dai primi di novembre del 1981 alla fine di gennaio del 1982, quindi è possibile che Altman abbia fatto riferimento ad alcune riprese aggiuntive avvenute successivamente.

