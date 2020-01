John August scriverà l'adattamento del film animato sul cagnolino Toto

Lo sceneggiatore di Aladdin, John August, è stato scelto per realizzare lo script di Toto, musical d'animazione firmato Warner Animation Group. Il film si baserà sul libro Toto: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz, scritto da Michael Morpurgo e illustrato da Emma Chichester.

Il libro Toto racconta la storia de Il mago di Oz dal punto di vista del cagnolino di Dorothy. John August ha alle spalle una solida esperienza nella scrittura di film fantastici; oltre ad aver lavorato con Guy Ritchie per il live-action Disney di Aladdin, August può vantare credit in film come Big Fish - Le storie di una vita incredibile e La fabbrica di cioccolato, entrambi diretti da Tim Burton, oltre a The Nines, un film a episodi da lui scritto e diretto, con protagonista Ryan Reynolds.



Si tratta del secondo musical al quale John August si sta dedicando, dopo il progetto del prequel di Grease, intitolato Summer Nights e prodotto da Paramount Players.

Per il momento non è stato ancora annunciato il nome del regista che si occuperà del film. Il mago di Oz è una storia che ha visto diverse trasposizioni cinematografiche; l'ultima in ordine cronologico è quella del 2013, Il grande e potente Oz, un ideale prequel del romanzo diretto da Sam Raimi. Nello stesso anno uscì un film d'animazione, Il magico mondo di Oz.

Aladdin avrà anche un sequel, che a quanto pare avrà una trama completamente originale.