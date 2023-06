John Amos, la star di Il principe cerca moglie smentisce la figlia:'Non ho subito abusi'

Una rappresentante dell'attore John Amos, noto per i ruoli nella serie tv Good Times e per Il principe cerca moglie con protagonista Eddie Murphy, ha smentito le affermazioni della figlia dell'attore, Shannon Amos, convinta che il padre sia vittima di abusi su anziani mentre lotta per la propria sopravvivenza.

Shannon Amos ha aperto una pagina su GoFundMe, affermando che Amos - su Everyeye trovate la recensione di Il principe cerca figlio - sarebbe attualmente ricoverato in terapia intensiva e vittima di violenze.



Una tesi smentita con forza da Belinda Foster, portavoce dell'attore, che ha spiegato come Amos, 83 anni, sia ricoverato a Memphis a causa di problemi cardiaci ma in buona condizione di salute.

Foster ha dichiarato che l'attore non ha autorizzato alcuna pagina GoFundMe e non aveva idea che fosse stata creata, definendola inesatta.



Shannon Amos è intervenuta ieri sui social per ribadire che suo padre non sarebbe contento di sapere che ha aperto una pagina GoFundMe perché è una persona riservata. Secondo la figlia, John Amos sarebbe vittima di abusi nonché di sfruttamento finanziario.



John Amos è un caratterista molto attivo a Hollywood. Nel corso della sua carriera si è fatto notare in serie tv come Good Times negli anni '70, Radici, Hunter, The District e West Wing - Tutti gli uomini del presidente. Al cinema è conosciuto principalmente per il ruolo di Cleo McDowell in Il principe cerca moglie di John Landis e per il ruolo del maggiore Grant in 58 minuti per morire - Die Harder, primo sequel di Die Hard.

Nel 2021 John Amos ha partecipato a Il principe cerca figlio, sequel di Il principe cerca moglie.