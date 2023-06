John Amos, bloccata la raccolta fondi: la star di Il principe cerca moglie l'ha rifiutata

John Amos ha deciso di chiudere definitivamente la raccolta fondi creata in suo favore. Qualche giorno fa Shannon Amos, la figlia dell'attore, aveva aperto una pagina su GoFundMe per il padre. Nella descrizione, la donna ha affermato di aver ricevuto una sua telefonata rivelando che sarebbe ricoverato in terapia intensiva.

Secondo Shannon Amos, il padre sarebbe vittima di abusi su anziani e sfruttamento finanziario da parte di una badante e si sarebbe messa in contatto con il Colorado Bureau of Investigations e il dipartimento dello sceriffo locale. La campagna sarebbe stata aperta per consentire alla figlia di Amos di perseguire le persone coinvolte.



La raccolta fondi per John Amos sarebbe stata osteggiata sin da subito proprio dall'attore, che avrebbe deciso di non accettare i fondi raccolti. GoFundMe, attraverso un portavoce, ha spiegato:"Garantire che le intenzioni dei donatori siano onorate è la nostra priorità. Tuttavia, dopo esser stati informati che il signor Amos desiderava rifiutare i fondi raccolti per suo conto, GoFundMe è stata esaminata dal nostro team Trust & Safety e quindi rimossa dalla nostra piattaforma". Il denaro raccolto, circa 13.000 dollari da 300 persone diverse, verrà rimborsato.



Ad inizio mese John Amos, attraverso la sua rappresentante Belinda Foster, aveva smentito le dichiarazioni della figlia, affermando di non subire alcuna violenza e di non essere in pericolo di vita, giustificando il suo ricovero in ospedale con alcuni problemi cardiaci.



