Joey Morgan, scomparsa a soli 28 anni la star di Manuale scout per l'apocalisse zombie

Nella giornata di domenica è scomparso l'attore Joey Morgan, come ha confermato una nota di The Hollywood Reporter. Morgan aveva solo 28 anni ed era noto per aver preso parte negli ultimi anni a diverse commedie americane, come Manuale scout per l'apocalisse zombie al fianco di Tye Sheridan e Logan Miller.

"Joey Morgan è morto domenica mattina presto; è stato uno shock e ha devastato tutti noi che lo amavamo, ci mancherà molto" si legge nella dichiarazione inviata dal rappresentante della famiglia al THR "Speriamo che tutti capiscano quanto sia doloroso questo per i suoi cari e possano rispettare i confini e permettere loro di soffrire in privato".



Non è stata comunicata la causa della morte dell'attore, noto anche per altri titoli quali Flower e Compadre.

Diversi colleghi e addetti ai lavori hanno pubblicato un messaggio di ricordo:"Joey Morgan è entrato nella mia vita quasi nove anni fa quando ho creato Scout. Era tranquillo, divertente, intelligente e premuroso. E quando le macchine da presa giravano era magnetico; è morto oggi e la notizia è straziante. Sono onorato di averlo conosciuto" ha scritto il regista Christopher Landon, che lo diresse in Manuale scout per l'apocalisse zombie e in seguito al timone di un nuovo horror Blumhouse.



"Riposa in pace Joey. Una persona speciale, profondamente gentile e talentuosa. Ti vogliamo bene" ha scritto la co-star Zoey Deutch. Logan Miller ha ricordato Morgan con queste parole:"Il mondo ha perso un grande essere umano. Joey era gentile, generoso, esilarante, estremamente talentuoso e pieno di amore e vita. Ci siamo divertiti tanto insieme. Sono così grato per il tempo trascorso in sua compagnia e mi dispiace che non ne abbiamo avuto di più. Mi manchi. Ti voglio bene! Ci vediamo più tardi, amico".



