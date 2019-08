Joel Shumacher spiega perché Tommy Lee Jones odiasse Jim Carrey

Batman Forever non è esattamente uno dei film meglio riusciti sul Cavaliere Oscuro, anzi: si può tranquillamente definire il meno amato dai fan dopo l'osceno Batman & Robin con Uma Thurman ed Arnold Schwarzenegger. Considerazioni sul film a parte, non è un mistero che sul set l'atmosfera non fosse delle migliori.

L'aria pesante che si respirava era dovuta, com'è noto, principalmente al rapporto non esattamente idilliaco che intercorreva tra Jim Carrey e Tommy Lee Jones, rispettivamente l'Enigmista e Due Facce nel film. Lo stesso Carrey ha più volte parlato della questione, attribuendo l'odio del collega nei suoi confronti al successo che Scemo e Più Scemo ebbe al botteghino ai danni di Cobb, del quale proprio Lee Jones era protagonista.

A rivangare la questione è stato ora il regista Joel Schumacher, che ha confermato la forte antipatia dell'attore de Il Fuggitivo nei confronti della star di Ace Ventura: "No, non fu molto carino con Jim. Non si comporto con Jim come il vincitore di un Oscar con una stella sulla Hollywood Boulevard, membro più anziano del cast e con una così rispettabile carriera alle spalle avrebbe dovuto comportarsi con Jim. Ma ciò che accade sul set resta sul set. [...] Tommy è, e lo dico con il massimo rispetto, uno che ruba la scena. Beh, non puoi rubare la scena a Jim Carrey, è impossibile. E credo che ciò abbia irritato Tommy" ha spiegato Schumacher.

In ogni caso, sono passati un bel po' di anni da quel Batman Forever. Perché non cogliere l'occasione per godersi nuovamente l'honest trailer del film?