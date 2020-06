Joel Schumacher, Matthew McConaughey ricorda il regista: 'La mia carriera la devo a lui'

La scomparsa del regista Joel Schumacher ha suscitato la commozione di tutta Hollywood e alcuni degli attori più vicini al regista di Batman & Robin hanno espresso sinceramente tutto il loro affetto per quello che prima ancora che essere il loro regista era un amico e stretto collaboratore. Tra questi anche Matthew McConaughey.

Dopo la scomparsa di Joel Schumacher all'età di 80 anni in seguito a un cancro, McConaughey ha ricordato con affetto il regista che lo aveva diretto nella pellicola Il momento di uccidere del 1996, in quello che è stato un passaggio fondamentale per la carriera dell'attore: "Joel non solo volle scommettere su di me, ma si è battuto per me. Sapendo che lo studio avrebbe potuto non approvare l'ingaggio di un attore relativamente sconosciuto come me per la parte da protagonista ne Il momento di uccidere, ha organizzato uno screen test segreto solo per me una domenica mattina, in un piccolo e sconosciuto studio, perché come diceva lui: 'Anche se la fai in maniera grandiosa potresti non ottenere la parte, quindi non voglio nemmeno che l'industria sappia che hai eseguito uno screen test e poi non ha avuto la parte'".

McConaughey ha continuato: "Ricordo nei giorni in cui stavo avendo delle difficoltà sul set, lui mi ricordava sempre il più semplice ed efficace consiglio che un regista possa dare a un giovane attore: 'Hey, tu sei Jake Brigance. Tu, Matthew, sei il personaggio'. Non vedo come la mia carriera potesse arrivare dove è arrivata se non fosse stato per Joel Schumacher e il suo credere in me a quel tempo".

Persino George Clooney, che fu Bruce Wayne in Batman & Robin di Schumacher, ha riconosciuto il merito del regista per quanto riguarda la carriera di McConaughey: "La sua carriera iniziò proprio con Joel che si è battuto per lui ne Il momento di uccidere. Lo studio voleva una star. Joel voleva lui".