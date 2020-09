Joel Kinnaman, la star racconta:'In The Secrets We Keep non mi riconoscevo'

Un'esperienza di recitazione davvero intensa pul spingere un attore a fornire una performance di grande livello ma anche a scoprire qualcosa d'inaspettato e nascosto. Quello che sembra sia accaduto a Joel Kinnaman sul set di The Secrets We Keep nel ruolo di Thomas. Durante un'intervista Kinnaman ha approfondito il lavoro sul set.

Se da un lato Noomi Rapace, sua co-star e produttrice del film, ha potuto mantenere un controllo più vigile sul film proprio grazie al suo ruolo dietro le quinte, Joel Kinnaman ha ammesso di aver provato sensazioni differenti.

Nel film Thomas (Kinnaman) trascorre diverso tempo legato e imbavagliato nel seminterrato di Maya (Rapace) e Lewis (Chris Messina). Maya crede che Thomas sia un ex soldato nazista che in passato aveva tormentato lei e sua sorella dopo la Seconda Guerra Mondiale.

"Mi impegno davvero ad essere co-creatore di un'energia e di un ambiente caldi e generosi sul set, è un ambiente in cui cresco, quindi sento davvero che si tratta di qualcosa importante da fare. [...] Avevo zero energie in questo [The Secrets We Keep] e onestamente mi sono comportato peggio che in qualsiasi film abbia fatto. Non mi sono riconosciuto. Era qualcosa di quell'esperienza di essere legato su questa sedia, per ore e ore" ha confessato Kinnaman.

Joel Kinnaman tornerà nel ruolo di Rick Flag in The Suicide Squad, la nuova versione di James Gunn, dopo aver recitato anche nello sfortunato Suicide Squad di David Ayer.

