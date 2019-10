Joel Kinnaman protagonista del primo trailer italiano di The Informer

È grazie alla Adler Entertainment che possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale in italiano di The Informer - Tre secondo per sopravvivere, nuovo crime movie diretto da Andrea Di Stefano (Escobar) che vede come protagonista Joel Kinnaman (Suicide Squad, The Killing) nei panni di informatore del FBI.

In The Informer, Joel Kinnaman interpreta Pete Koslow, un ex soldato delle squadre speciali che finisce in prigione in seguito ad un combattimento. Due agenti dell'FBI, interpretati da Rosamund Pike e Clive Owen, ingaggiano Koslow per un lavoro sotto copertura che dovrebbe teoricamente portarlo ad un rilascio anticipato. Ma l'informatore viene coinvolto in un conflitto mortale tra la mafia polacca e l'FBI ed è costretto ad iniziare un'altra missione segreta in prigione.



Common partecipa al film in un ruolo di supporto, Grens, mentre Ana de Armas, star di Blade Runner 2049, interpreta la fidanzata di Kinnaman, Sofia Hoffman.



The Informer uscirà nelle sale italiane il prossimo 17 ottobre. Joel Kinnaman è attualmente impeganto nelle riprese dell'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn, dove riprenderà il ruolo di Rick Flag. Lo rivedremo presto anche nella serie fantascientifica originale di Apple TV+ For All Mankind di Ronald D. Moore e Matt Wolpert.



Curiosi? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla news.