Joel Kinnaman protagonista nel nuovo trailer del thriller The Informer

Warner Bros. UK ha pubblicato un secondo e nuovo trailer di The Informer, thriller diretto da Andrea Di Stefano con protagonista la star di Suicide Squad, Joel Kinnaman. Il primo video è stato diffuso lo scorso mese di novembre e ora è arrivato finalmente un secondo filmato che approfondisce ulteriormente alcuni aspetti del film.

In The Informer, Joel Kinnaman interpreta Pete Koslow, un ex soldato delle squadre speciali che finisce in prigione in seguito ad un combattimento. Due agenti dell'FBI, interpretati da Rosamund Pike e Clive Owen, ingaggiano Koslow per un lavoro sotto copertura che dovrebbe teoricamente portarlo ad un rilascio anticipato. Ma l'informatore viene coinvolto in un conflitto mortale tra la mafia polacca e l'FBI ed è costretto ad iniziare un'altra missione segreta in prigione.

Common partecipa al film in un ruolo di supporto, Grens, mentre Ana de Armas, star di Blade Runner 2049, interpreta la fidanzata di Kinnaman, Sofia Hoffman.



Dopo la distribuzione del primo trailer ecco un secondo filmato dove si enfatizzano molto il personaggio di Koslow e tutti i dettagli associati ai principali personaggi tra FBI, mafia e polizia polacca.

Il video dura 60 secondi e grazie al montaggio serrato riusciamo a comprendere come l'FBI abbia inserito Koslow nel ruolo di talpa all'interno del carcere. Negli ultimi 30 secondi Kinnaman mostra tutte le sue abilità nel cinema d'azione, poiché Koslow usa la violenza per farsi strada nel tentativo di tornare a casa.

Questo secondo trailer pone maggiormente l'attenzione sul fulcro principale della narrazione. Kinnaman tornerà in Suicide Squad, progetto al quale sta lavorando James Gunn.